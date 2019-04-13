 
مباشر

شكوى قضائية من مستشفى أمريكي ضد أمير سعودي

أخبار العالم العربي

شكوى قضائية من مستشفى أمريكي ضد أمير سعودي
Sputnik
مدينة بوسطن الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lppd

رفع مستشفى للأطفال في بوسطن دعوى قضائية ضد الأمير عبد الإله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وطبيبه حمدي داوود، لتخلفهما عن سداد فاتورة علاجية بآلاف الدولارات.

وتقول المؤسسة الطبية إن الأمير وطبيبه، وعدا بتسديد فواتير علاج طفلة تعاني من ضمور عضلات بالحبل الشوكي، وهو مرض نادر يؤثر على الحركة والقوة ويحتاج لعناية طبية مدى الحياة، حيث تبلغ قيمة الفواتير المتراكمة 3.5 مليون دولار.

وبعد دخول المريضة إلى المستشفى في نوفمبر 2017، دفع الأمير السعودي الذي تكفل بعلاج الطفلة 750 ألف دولار ووعد بتسديد الباقي في القريب.

المصدر: وكالات

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بيتزا في الفضاء.. مهارات وغرائب رواد الفضاء في المحطة الدولية