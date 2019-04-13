شكوى قضائية من مستشفى أمريكي ضد أمير سعودي

رفع مستشفى للأطفال في بوسطن دعوى قضائية ضد الأمير عبد الإله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وطبيبه حمدي داوود، لتخلفهما عن سداد فاتورة علاجية بآلاف الدولارات.

وتقول المؤسسة الطبية إن الأمير وطبيبه، وعدا بتسديد فواتير علاج طفلة تعاني من ضمور عضلات بالحبل الشوكي، وهو مرض نادر يؤثر على الحركة والقوة ويحتاج لعناية طبية مدى الحياة، حيث تبلغ قيمة الفواتير المتراكمة 3.5 مليون دولار.

وبعد دخول المريضة إلى المستشفى في نوفمبر 2017، دفع الأمير السعودي الذي تكفل بعلاج الطفلة 750 ألف دولار ووعد بتسديد الباقي في القريب.

المصدر: وكالات