النواب اليمني يلتئم لأول مرة منذ عام 2015 في مدينة سيئون

عقد مجلس النواب اليمني صباح اليوم السبت، أول جلسة له منذ عام 2015، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرق البلاد، بحضور 145 عضوا.

وذكر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أنه تم البدء بإجراءات انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب، مشيرا إلى أنه جرى انتخاب سلطان البركاني رئيسا لمجلس النواب بالإجماع.

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بالإجماع انتخاب الشيخ سلطان البركاني رئيساً لمجلس النواب pic.twitter.com/91OTNRI9UA — معمر الإرياني (@ERYANIM) ١٣ أبريل ٢٠١٩

وأشار الوزير اليمني إلى أنه تم انتخاب التالية أسماؤهم أعضاء للهيئة الرئاسية للمجلس، وهم: "عبدالعزيز جباري، محمد الشدادي، محسن باصره".

يتبع...