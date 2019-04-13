 
مباشر

النواب اليمني يلتئم لأول مرة منذ عام 2015 في مدينة سيئون

أخبار العالم العربي

النواب اليمني يلتئم لأول مرة منذ عام 2015 في مدينة سيئون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpow

عقد مجلس النواب اليمني صباح اليوم السبت، أول جلسة له منذ عام 2015، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرق البلاد، بحضور 145 عضوا.

وذكر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أنه تم البدء بإجراءات انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب، مشيرا إلى أنه جرى انتخاب سلطان البركاني رئيسا لمجلس النواب بالإجماع.

وأشار الوزير اليمني إلى أنه تم انتخاب التالية أسماؤهم أعضاء للهيئة الرئاسية للمجلس، وهم: "عبدالعزيز جباري، محمد الشدادي، محسن باصره".

يتبع...

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بيتزا في الفضاء.. مهارات وغرائب رواد الفضاء في المحطة الدولية