 
مباشر

مقتل 16 سودانيا في الاضطرابات منذ سقوط البشير

أخبار العالم العربي

مقتل 16 سودانيا في الاضطرابات منذ سقوط البشير
STRINGER
احتجاجات السودان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpoj

أودت أعيرة نارية طائشة أطلقت خلال الاعتصامات وحملات الاحتجاج في السودان يومي الخميس والجمعة الماضيين بحياة 16مواطنا في السودان رغم سقوط نظام الرئيس عمر البشير وتحييده عن السلطة.

إقرأ المزيد
محتجون أمام مقر وزارة الدفاع السودانية في الخرطوم
رغم حظر التجوال في السودان.. مظاهرات ضد المجلس العسكري الانتقالي

وذكر المتحدث باسم الشرطة السودانية هشام علي في بيان صدر في وقت متأخر من الليل الماضي أن ما لا يقل عن 16 شخصا قتلوا يومي الخميس والجمعة الماضيين "بأعيرة نارية طائشة في الاعتصامات والتجمهرات"، مشيرا إلى تعرض مبان حكومية وخاصة للهجوم.

وتظاهر مئات الآلاف من المحتجين في شوارع الخرطوم يوم الجمعة مطالبين الجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية وذلك بعد يوم من إطاحته بالرئيس عمر البشير.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بيتزا في الفضاء.. مهارات وغرائب رواد الفضاء في المحطة الدولية