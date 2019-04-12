أصدرت جامعة الأزهر قرارا عاجلا بإيقاف أستاذ جامعي بكلية تربية بنين وتحويله للتحقيق، بعد إجباره طالبين على خلع ملابسهما أمام زملائهما، تحت طائلة الرسوب في مادته.

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وقال عميد كلية الإعلام في جامعة الأزهر غانم السعيد، إنه قرر بمجرد علمه بالحادث رفع الأمر إلى رئيس الجامعة الذي أصدر على الفور قرارا بإيقاف الأستاذ عن العمل وتحويله إلى التحقيق العاجل.

وأوضح السعيد، أنه تقرر منع الأستاذ من وضع الأسئلة والتصحيح، مطمئنا الطلاب بالقول: على أبنائنا الطلاب أن يتأكدوا من أن إدارة الجامعة لا تتوانى عن محاسبة أي مخطئ، أو مقصر، ولا يوجد أحد فوق القانون، وعلى الجميع الانشغال بالدراسة والاستعداد للامتحانات.

وأوضح الدكتور إمام رمضان، أستاذ مادة العقيدة في جامعة الأزهر بنين بالقاهرة، المحول للتحقيق في واقعة "إجبار طالبين على خلع ملابسهما" داخل محاضرة، أن خطوته هذه جاء خلال شرح الحياء في الإسلام.

وكتب على فيسبوك: المحاضرة بدأت بشرح معنى الإسلام والفارق بينه وبين الإيمان، وبيان أن الأول يختص بالظاهر الحسي، والثاني يختص بالجوهر الفعلي الذي يترجم إلى نتائج ملموسة تعود منافعها على الأمة رقيا ورفعة، ثم انتقل إلى الإحسان شرحا وعلاقته بالحياء.

وأشار إلى أنه رغب في توضيح ما يشرحه بشكل تمثيلي حي، وقال من يقبل النجاح في المادة بامتياز مقابل تنفيذ ما يطلب منه فإن امتنع رسب في المادة، فتطوع أكثر من طالب ولا يعلم ما سيطلب منه.

وأكمل: "المفاجأة كانت صادمة لمن خرج متبرعا وبإرادته وفي نفس الوقت أذهلت الطلاب عندما قلت للطالب اخلع البنطلون، فضحكوا جميعا لكنني لم أضحك، وقلت لهم منذ المحاضرة الأولى للمادة اتفقنا أن كل ما يقال داخل المدرج سواء أكان جدا أو مزاحا يخضع لميزان العقيدة والأخلاق".

وتابع: "قلت أنا أصر على تنفيذ مطالبي فإن تراجع أحدكما فسيرسب في مادة العقيدة، ورفض الطلاب رغم كل ما مارسته عليهم من ضغوط وأمام إصرارهم على عدم تنفيذ طلبي مهما كانت النتائج حتى لو رسبوا في المادة".

وتداول طلاب جامعة الأزهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يجبر فيه الأستاذ المذكور طالبين على خلع سرواليهما أمام زملائهما.

المصدر: وسائل الإعلام مصرية