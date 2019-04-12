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دعوة أممية للخرطوم للتعاون مع الجنائية الدولية في قضية البشير

أخبار العالم العربي

دعوة أممية للخرطوم للتعاون مع الجنائية الدولية في قضية البشير
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
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دعت الأمم المتحدة السودان اليوم الجمعة إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس المخلوع عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب قبل نحو 15 عاما.

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الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليمها البشير

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في تصريحات صحفية في جنيف: "نشجع السلطات في السودان على التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية، هناك قرار لمجلس الأمن يعود إلى عام 2005 يدعو الحكومة السودانية للتعاون الكامل ومد يد العون".

يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش السوداني أمس الخميس عن عزل واعتقال البشير، مشيرا إلى التحفظ عليه في "مكان آمن".

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رئيس اللجنة السياسية العسكرية الفريق أول عمر زين العابدين
المجلس العسكري السوداني يتعهد بمحاكمة المسؤولين عن قتل المحتجين ويعد بعدم تسليم البشير

وصرح الفريق عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري في السودان اليوم الجمعة، بأن المجلس لن يسلم البشير للخارج لكنه قد يمثل للمحاكمة داخل البلاد.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد جددت أمس مطالبتها السلطات السودانية بتسليمها البشير، لاتهامه بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور عام 1994.

المصدر: رويترز

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