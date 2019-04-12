السعودية والإمارات تنويان تقديم مساعدات للمواطنين الإيرانيين المتضررين من الفيضانات

أعلنت هيئتا الهلال الأحمر السعودية والإماراتية عن مبادرة مشتركة، للتخفيف من معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين من الفيضانات، التي شهدتها إيران مؤخرا.

وفي تصريح مشترك، أكدت الهيئتان أن "هذه المبادرة المشتركة تأتي من منطلق أواصر الأخوة الإسلامية، وتؤكد على التضامن الإنساني مع الشعب الإيراني".

خبر | مبادرة إماراتية ـ سعودية لتخفيف معاناة متضرري السيول في #إيران#وامhttps://t.co/Bpd6gJGs76pic.twitter.com/kVjW1ZX3V6 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) ١٢ أبريل ٢٠١٩

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بدورها أوضحت وكالة "وام" الإماراتية أن الهلال الأحمر السعودي ونظيره الإماراتي يبحثان حاليا عن الآليات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة والمساهمة بإيجابية للحد من تداعيات السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة بإيران.

المصدر: وام