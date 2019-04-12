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السعودية والإمارات تنويان تقديم مساعدات للمواطنين الإيرانيين المتضررين من الفيضانات

أخبار العالم العربي

السعودية والإمارات تنويان تقديم مساعدات للمواطنين الإيرانيين المتضررين من الفيضانات
ATTA KENARE / AFP
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أعلنت هيئتا الهلال الأحمر السعودية والإماراتية عن مبادرة مشتركة، للتخفيف من معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين من الفيضانات، التي شهدتها إيران مؤخرا.

وفي تصريح مشترك، أكدت الهيئتان أن "هذه المبادرة المشتركة تأتي من منطلق أواصر الأخوة الإسلامية، وتؤكد على التضامن الإنساني مع الشعب الإيراني".

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بدورها أوضحت وكالة "وام" الإماراتية أن الهلال الأحمر السعودي ونظيره الإماراتي يبحثان حاليا عن الآليات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة والمساهمة بإيجابية للحد من تداعيات السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة بإيران.

المصدر: وام

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