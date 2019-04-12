وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، باستضافة المعتمرين السودانيين، وذلك إثر غلق الخرطوم لمجالها الجوي لأربع وعشرين ساعة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك سلمان وجه وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر، وجميع شركات ومؤسسات العمرة في البلاد باستضافة المعتمرين السودانيين وتقديم كل الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى بلادهم.

وقالت وزارة الحج والعمرة على "تويتر" إن الوزير بن طاهر، إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان أصدر تعميما لشركات ومؤسسات العمرة للاستمرار في تقديم الخدمات لجميع المعتمرين السودانيين وإسكانهم.

بتوجيه من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، استضافة المعتمرين السودانيين وتقديم كافة الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى #السودان ، ومتابعة مكاتب شركات الطيران والموانئ البحرية لتأكيد حجوزات العودة الجديدة. — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) ١١ أبريل ٢٠١٩

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وتضمن التعميم أيضا متابعة الجهات المعنية لمكاتب شركات الطيران والموانئ البحرية لتأكيد حجوزات العودة الجديدة للمعتمرين السودانيين.

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف قد أعلن عصر الخميس إغلاق المجال الجوي والمطارات وغيرها من نقاط الدخول بعد عزل الرئيس عمر البشير، وتعيين مجلس عسكري انتقالي في البلاد يدير البلاد لعامين.

المصدر: واس