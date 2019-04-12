فيما تواصل القتال أمس حول طرابلس بمختلف أنواع الأسلحة، حصل حدث مفاجئ، حيث اجتمع أفراد وحدتين متقاتلتين في أحد المحاور، واختلطوا فرحين مستبشرين، وظنت كل مجموعة أن الخصم استسلم.

وسارعت في البداية مواقع إخبارية تابعة للمجلس الرئاسي إلى نشر مقطع فيديو للحادثة الودية، معلنة استسلام كتيبة تابعة للجيش.

ولم يمض إلا القليل من الوقت حتى تبخر التفاؤل، وظهر قائد المجموعة المقاتلة التابعة للجيش في مقطع آخر وهو يروي قصة مغايرة تقول إن مجموعة تابعة لكتيبة النواصي تفاوض آمرها للاستسلام، وبعد أن التحم الجانبان، غدر الخصم وتم التعامل معه بالقوة.

بالمقابل، روت مواقع تابعة لقوة حماية طرابلس أن وحدة تابعة للجيش خدعت أفراد مجموعة تابعة لها، متظاهرة بالاستسلام وبعد ذلك شرعت في الهجوم.

اللافت في هذا الحادث المفاجئ، أن مشاهدة الواقعة كاملة موثقة بالصوت والصورة غير كافية لفهم ما جرى، ولا يمكن من خلالها تأكيد أي من الروايتين المتناقضتين.

المصدر: RT