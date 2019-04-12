السفارة السودانية في الكويت ممتعضة لتحطيم صورة البشير في مقرها

عبّرت سفارة الخرطوم لدى الكويت عن امتعاضها لتحطيم صورة الرئيس السوداني السابق عمر البشير في مقرها على أيدي سودانيين توافدوا على السفارة بعد سماع بيان عزل البشير أمس الخميس.

واعتبرت السفارة أن التصرّف الذي جرى في صالة استقبالها بإزالة صورة البشير وتحطيمها من قبل بعض أبناء الجالية "غير لائق"، مشيرة إلى "ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة وعدم المساس بمقدرات الشعب السوداني التي هي ملك للجميع واحترام قوانين الدولة المضيفة المنوط بها حماية البعثة الدبلوماسية".

وشكرت السفارة الأجهزة الأمنية الكويتية لمسارعتها في توفير حماية أمنية لمبنى البعثة السودانية، إثر التطورات الأخيرة بالسودان.

وقال القائم بأعمال السفارة عمر تاتاي بحديث لصحيفة "القبس" الكويتية تعليقا على فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر إزالة الصورة وإتلافها، إن "مثل هذا التصرّف غير محمود، ونحن نرفض مثل هذه التصرّفات داخل مبنى السفارة".

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وأمس، أظهر مقطع فيديو إقدام بعض أبناء الجالية السودانية على إزالة صورة الرئيس عمر البشير وتحطيمها، وسط صيحات التكبير في سفارة بلادهم لدى الكويت.

المصدر: "كونا"