"حزب الأمة" المعارض يعلن رفضه لبيان وزير الدفاع السوداني

أعلن "حزب الأمة القومي" السوداني رفض بيان وزير الدفاع "جملة وتفصيلا"، مؤكدا أن مطالب المحتجين تتمثل في "تنحية كاملة للرئيس ونظامه ورموزه وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية انتقالية".

وقال الحزب في بيان عنونه بـ " التمسك بمطالب شعبنا في نظام جديد ورفض الالتفاف عليها": "قد استمعنا باستنكارٍ شديد إلى بيان وزير دفاع النظام البائد الذي لا يعبر عن شعبنا، ولا عن قواته المسلحة التي التحمت معنا.. وحزبنا وهو متضامن مع قوى الحرية والتغيير، يودُّ أن يوضح في هذا الظرفِ الوطني الدقيق، أن هذا البيان، وقد أبقى علي أكبر رموز النظام المعادية للشعب، يعتبر مرفوضا من قِبلنا جملة وتفصيلا كما هو مرفوض من كل أحرار قواتنا المسلحة".

وأضاف البيان أن "مطالبَ انتفاضةِ شعبنا صيغت بجلاء لا يقبل اللبسَ في (إعلان الحرية والتغيير)، وتمثلت في التنحية الكاملة للرئيس البشير ونظامه، ورموزه، وتسليمِ سلطةِ الشعب إلي حكومةٍ، مدنية، انتقالية، توكل إليها مَهمة تنفيذ إعلان الحرية والتغيير بكفاءة، وصرامة، وبلا نقصان، أو تفريط".

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وسبق لوزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أن أعلن اليوم الخميس عزل الرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يدير شؤون البلاد خلال عامين.

المصدر: حزب الأمة القومي