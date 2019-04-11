رغم حظر التجوال في السودان.. مظاهرات ضد المجلس العسكري الانتقالي

رغم حظر التجوال الذي فرضه الجيش السوداني يوم الخميس تجمع المحتجون في ساحة اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين لكسر الحظر.

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وأعلن تجمع المهنيين السودانيين المعارض عبر صفحته في "فيسبوك" أن "الانصياع لقرار حظر التجوال هو اعتراف بحكومة الإنقاذ المستنسخة".





وردد المتظاهرون الشعار المطالب بـ"الحرية والسلام والعدالة"، فيما دعى ممثلون عن تجمع المهنيين الشعب إلى البقاء في شوارع وميادين العاصمة والولايات ومواصلة الاعتصام أمام القيادة متمسكين بسلمية الاحتجاج.

وفي بيان نشر في "فيسبوك" دعا التجمع إلى "خرق حظر التجول لكسر شوكة النظام"، مؤكدا أن "الثورة مستمرة" حتى إكمال الطريق المختار.

وأضاف: "لن نتراجع شبرا حتى إسقاط النظام كاملاً، وتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية"، مطالبا العسكريين بالانحياز الكامل لخيار الشعب وعدم الانصياع لأوامر "طغمة الانقلاب الفاشل".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد المحتجين قوله إن "بن عوف والبشير وجهان لعملة واحدة.. ونحن كشباب ومواطنين نرى ما يحدث، الحكومة تتلاعب بنا".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير الذي اندلعت ضده مظاهرات حاشدة تطالب برحيله عن السلطة.

كما أعلن بن عوف عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم في البلاد لعامين، وتعطيل الدستور الانتقالي لعام 2005، إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجول ليلا لمدة شهر بدءا من الساعة العاشرة مساء حتى الرابعة صباحا، وحل مجلس الوزراء وتكليف وكلاء الوزراء بتسيير الأعمال.

وفي وقت لاحق تولى بن عوف رئاسة المجلس العسكري الانتقالي في السودان وأدى اليمين رئيسا للمجلس.

المصدر: RT + وكالات