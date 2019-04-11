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الرئيس العراقي: بلدنا لن يكون منطلقا لإيذاء جيرانه

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الرئيس العراقي: بلدنا لن يكون منطلقا لإيذاء جيرانه
Reuters
الرئيس العراقي برهم صالح (صورة أرشيفية)
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أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، موقف بلاده الثابت والرافض لأن يكون العراق منطلقا لأي عمل من شأنه إيذاء جيرانه، أو توتير الوضع الإقليمي.

وشدد صالح خلال استقباله السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي على "ضرورة تخفيف التوتر في المنطقة وتأكيد المشتركات في محاربة التطرف والإرهاب وضمان مستقبل زاهر لشعوب المنطقة".

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وقال إن "نقدر الأهمية التي يوليها العراق لتعزيز علاقاته الثنائية مع إيران منطلقا من الوشائج الاجتماعية والثقافية، والمصالح المشتركة الأمنية والاقتصادية ونقدر الدعم الإيراني للقوات العراقية في حربها ضد داعش الإرهابي".

وأشار صالح إلى أن "العراق حريص على أن يكون ساحة لتلاقي مصالح دول وشعوب المنطقة، ولن يقبل أن يكون منطلقا لأي عمل من شأنه إيذاء جيرانه أو توتير الوضع الإقليمي".

المصدر: RT

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