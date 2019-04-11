القوات العراقية تشن عملية عسكرية ضد خلايا "داعش" وسط البلاد

نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" في منطقة تلال حمرين المعروفة بتضاريسها الجغرافية الوعرة وسط البلاد.

وقال المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في تصريح: "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، قطعات جهاز مكافحة الإِرهاب مَدعومة بطيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي تباشر عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول عناصر داعش الإرهابي في تلال حمرين لتدمير جميع كهوفهم وملاذاتهم الآمنة".

بدوره، قال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان إن "الجهاز نفذ عملية نوعية بإنزال جوي في منطقة جبال حمرين، أسفرت عن حرق خمس عشرة مضافة للتنظيم".

وأضاف أن "العملية جرت بمشاركة القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي، وتم الاستيلاء على مواقع سيطرة وقيادة" مشيرا إلى أن "ضربات وملاحقة ستسمر حتى إنهاء أي وجود لبقايا التنظيم.

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وفي الإطار ذاته، كشف عن العثور على مقر مطبعة مجلة "النبأ" الأسبوعية التي يصدرها التنظيم في إحدى المضافات.

وقال إن "فريقا متخصصا يقوم بتحليل المعلومات التي عثر عليها في الحواسيب ويحلل الوثائق"، مضيفا: "نحن نراقب إصدار العدد القادم الذي عادة ما يصدر كل يوم خميس".

وعن نتائج العملية قال إن "هذه المنطقة الصعبة التي كانت تمثل تهديدا لشمالي ديالى وجنوب كركوك تم تنظيفها" مشيرا الى "انطلاق عمليات في مناطق أخرى سيعلن عنها في الفترة القادمة".

ويحذر خبراء من وجود خلايا تختبئ في المناطق الصحراوية، خصوصا عند الحدود مع سوريا، أو في جبال حمرين وصحراء العظيم، حيث يصعب على القوات العراقية فرض سيطرتها، ما يثير مخاوف من عودة المتشددين.

المصدر: أ ف ب