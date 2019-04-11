أصدر الجيش السوداني بيانا جديدا حذر فيه المواطنين من مخاطر محتملة حال عدم الالتزام بحظر التجول، ودعا إلى الالتزام به.

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وقال الإعلام العسكري السوداني في بيان اليوم الخميس: "نظرا لمخاطر قد تترتب على عدم الالتزام بحظر التجول المعلن من الساعة العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا نلفت نظر المواطنين الكرام للعناية بذلك والالتزام به حتى تؤدي القوات المسلحة واللجنة الأمنية واجباتها في حفظ الأمن والسلامة العامة والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين".

وكان وزير الدفاع السوداني، قد أعلن عزل الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بعد مظاهرات امتدت لخمسة أشهر، تطالبه بترك السلطة وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.

كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وتعطيل العمل بدستور 2005، وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء بالوكالة بتسيير أعمال الحكومة.

المصدر: وكالات