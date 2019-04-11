وزير الخارجية البريطاني: خضوع السودان لحكم مجلس عسكري لمدة عامين ليس حلا

دعا وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، الجيش السوداني إلى نقل السلطة لقيادة مدنية، مشيرا إلى أن خضوع البلاد لحكم مجلس عسكري لمدة عامين لا يلبي مطالب الشعب.

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وجاء في تغريدة نشرها هانت على "تويتر" اليوم الخميس عقب إعلان القوات المسلحة السودانية عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لقيادة البلاد: "لقد دعا العشب السوداني الشجاع إلى التغيير، ويجب أن يكون هذا التغيير حقيقيا. إن خضوع السودان لحكم مجلس عسكري لمدة عامين ليس حلا".

وأضاف هانت أن السودان بحاجة إلى "الانتقال السريع إلى قيادة مدنية شاملة وممثلة لجميع مكونات الشعب، ويجب ضمان عدم وقوع المزيد من العنف".

#Sudan’s brave people have called for change, but it must be real change. A military council ruling for 2 years is not the answer. We need to see a swift move to an inclusive, representative, civilian leadership. And we need to ensure there’s no more violence.



📸: @lana_hagopic.twitter.com/UoIdFbTfOb — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 11 апреля 2019 г.

المصدر: RT