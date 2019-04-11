باريس تنفي تعطيلها بيانا أوروبيا يدعو حفتر لوقف زحفه على طرابلس

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس طلبت من الاتحاد الأوروبي تعديل وتعزيز بيان يحدد موقف بروكسل من زحف قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على طرابلس.

ونفت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، أن تكون فرنسا قد عرقلت بيانا للاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.

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وأوضحت أن فرنسا تريد تعزيز نص بيان الاتحاد في ثلاثة مجالات هي وضع المهاجرين، والجماعات الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب، وسبل التوصل لحل سياسي تدعمه الأمم المتحدة في ليبيا.

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ونقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق عن مصادر وصفتها بـ"دبلوماسية مطلعة"، أن فرنسا عطلت صدور بيان عن الاتحاد الأوروبي يدعو حفتر لوقف زحف قواته على العاصمة طرابلس.

المصدر: "رويترز"