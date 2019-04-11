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البرلمان المصري: لا توريث ولا تأبيد للحكم في مصر

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البرلمان المصري: لا توريث ولا تأبيد للحكم في مصر
Reuters Khaled Elfiqi
البرلمان المصري
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جدد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال التأكيد أنه لا توريث ولا تأبيد للحكم في مصر مرة أخرى، وأن "هذا الأمر قد انتهى تاريخيا من مصر".

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البرلمان المصري
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وقال عبد العال، إن حملات التأييد واللافتات المعلقة في شوارع مصر مؤخرا في ظل التعديلات الدستورية، نابعة من مواطنين متطوعين، وليست سياسة دولة أو لها علاقة بأي جهاز من أجهزة الدولة المصرية.

وأكد أن "نعم" للتعديلات الدستورية المتواجدة باللافتات، تعبّر عن دعم مبدأ التعديلات دون أي توجيه للمواطنين للتصويت، مشيرا إلى أنه لا سياسة للدولة ولا دخل لأي أجهزة من أجهزتها في ذلك، وإنما هذه الحملات نابعة من مواطنين متطوعين، كما يحدث في أي انتخابات.

المصدر: مصراوي + التحرير

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