RT تتسلّم طلبات المشاركة في مسابقة خالد الخطيب الدولية 2019

بدأت قناة RT بتلقي طلبات المشاركة في مسابقة جائزة خالد الخطيب The Khaled Alkhateb Memorial Awards الدولية وهي جائزة سنوية تمنح للصحفيين تكريما لهم على أفضل الأعمال من مناطق النزاع.

وتم تأسيس الجائزة في الذكرى الأولى لمقتل الصحفي السوري خالد الخطيب البالغ 25 عاما، حيث كان يعمل لصالح RT Arabic في سوريا فيما ستكون جائزة 2019 الثانية التي تمنحها RT.

تمنح جائزة خالد الخطيب الدولية في ثلاث فئات: "العمل الأفضل من منطقة النزاع: الفيديو الطويل"، و"العمل الأفضل من منطقة النزاع: الفيديو القصير"، و"العمل الأفضل من منطقة النزاع: النص".

وشاركت في السنة الأولى لهذه الجائزة أعمال من أكثر من 20 دولة وبعشر لغات، حيث حصل على الجائزة صحفي من العراق وآخر من إيرلندا، دأبا على تغطية الوضع في مناطق العراق وسوريا بعد طرد "داعش" منها، كما حصلت صحفية من سنغافورة على الجائزة لتقرير عن مدينة ماراوي التي احتلها الإرهابيون في جنوب الفلبين.

وكان ضمن لجنة التحكيم صحفيون أجانب وروس بارزون بينهم ايرادا زينالوفا ويفغيني بودوبني.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة Khaled Alkhateb Memorial Awards السنوية الثانية في 30 يوليو، في الذكرى السنوية الثانية لمقتله بقصف صاروخي شنه المسلحون في محافظة حمص السورية عام 2017، أثناء تغطيته معارك القوات الحكومية ضد الإرهابيين.

وفي عام 2018 وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتقليد خالد الخطيب ميدالية "الشجاعة" التي تم تسليمها لعائلتة خالد خلال فعاليات جائزة Khaled Alkhateb Memorial Awards الأولى.

يمكن تقديم الطلبات على الموقع: https://award.rt.com