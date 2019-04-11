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مصدر عراقي لـRT: الإعلان عن افتتاح المنطقة الخضراء في بغداد بشكل كامل هذا الشهر

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مصدر عراقي لـRT: الإعلان عن افتتاح المنطقة الخضراء في بغداد بشكل كامل هذا الشهر
Reuters Khalid Al Mousily
المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد - أرشيف
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أعلن مصدر حكومي عراقي، عن افتتاح المنطقة الخضراء بشكل كامل "قريبا"، مشيرا إلى أن الموعد المحدد سيكون قبل نهاية هذا الشهر.

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وقال المصدر لـRT، إن "رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي سيعلن خلال الأيام المقبلة عن افتتاح المنطقة الخضراء بشكل كامل أمام المواطنين"، مضيفا أنها "أصبحت جاهزة، وتنتظر فقط الإعلان عن افتتاحها".

يذكر أن القوات الأمريكية، أغلقت المنطقة الخضراء بعد غزوها العراق عام 2003 لتكون مقرا لها، وتضم حاليا معظم مؤسسات الحكومة العراقية إلى جانب عدة سفارات أكبرها السفارة الأمريكية.

المصدر: RT

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