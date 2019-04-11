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الصين.. فقدان 6 أشخاص بعد انحراف قطار عن مساره

أخبار العالم العربي

الصين.. فقدان 6 أشخاص بعد انحراف قطار عن مساره
STR / AFP
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أعلنت السلطات الصينية أنها تلقت بلاغا عن فقدان 6 أشخاص بعد انحراف قطار شحن يحمل خام الألومنيوم عن مساره في مقاطعة خنان بوسط البلاد ليلة الأربعاء.

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وقالت السلطات بمدينة جونغيي، إن القطار ملك لشركة "ألومنيوم الصين"، وقد اصطدم بمنزل بعد خروجه عن القضبان في تمام الساعة العاشرة من مساء أمس، ما تسبب في فقدان 4 من أفراد طاقم القطار واثنين من القرويين.

ولفتت السلطات إلى أن عمليات البحث والإنقاذ تحت الحطام لا تزال متواصلة.

المصدر: شينخوا

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