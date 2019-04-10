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السلطات الفرنسية ترفض إخلاء سبيل صهر زين العابدين بن علي

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السلطات الفرنسية ترفض إخلاء سبيل صهر زين العابدين بن علي
Reuters / Jacky Naegelen
الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي
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رفضت محكمة فرنسية اليوم الأربعاء إخلاء سبيل بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

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وقالت وسائل إعلام فرنسية إن دائرة التحقيق بمحكمة الاستئناف بـ"آكس أون بروفنس" (Aix en Provence) رفضت الطعن الذي تقدم به بلحسن الطرابلسي ضد القرار القضائي الصادر في 29 مارس 2019 القاضي بالاستجابة لطلب السلطات التونسية الرامي إلى إيقافه مؤقتا وفقا لمقتضيات الاتفاقية الثنائية بين تونس وفرنسا المؤرخة في 28 يونيو 1972 والمتعلقة بالتعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين.

هذا وسيبقى بلحسن الطرابلسي موقوفا حتى البت في طلب تسليمه إلى تونس.

يذكر أن بلحسن الطرابلسي قد اعتقل بعد يوم واحد من إخلاء سبيله وذلك بناء على طلب من الحكومة التونسية لتسلمه، علما أن السلطات الفرنسية اعتقلته في منتصف مارس جنوب البلاد ووضعته قيد التحقيق بتهمة "غسل الأموال في صفوف العصابات المنظمة واستخدام وثائق إدارية مزيفة والدخول غير القانوني لفرنسا بهوية مزورة.

المصدر: وكالات 

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