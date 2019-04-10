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مجلس الشيوخ يصادق على تعيين أبي زيد سفيرا أمريكيا جديدا لدى الرياض

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مجلس الشيوخ يصادق على تعيين أبي زيد سفيرا أمريكيا جديدا لدى الرياض
Reuters Kevin Lamarque
الجنرال الأمريكي المتقاعد جون أبي زيد
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صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين الجنرال المتقاعد جون أبي زيد سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى السعودية.

وأيد 92 عضوا في مجلس الشيوخ تعيين أبي زيد سفيرا في الرياض مقابل 7 أصوات ضده.

يذكر أن منصب السفير الأمريكي لدى الرياض لا يزال شاغرا منذ يناير 2017. وفي نوفمبر الماضي رشح الرئيس دونالد ترامب الجنرال المتقاعد جون أبي زيد لهذا المنصب.

وترك أبي زيد (البالغ من العمر 68 عاما) الخدمة العسكرية في عام 2007، وقبل ذلك كان قائدا للقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الفترة 2003 - 2007، أثناء الغزو الأمريكي للعراق.

وسيتولى أبي زيد منصب السفير وسط دعوات أعضاء الكونغرس للإدارة الأمريكية إلى اتخاذ موقف أكثر شدة من الرياض على خلفية قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وسقوط ضحايا بين المدنيين جراء عملية التحالف بقيادة السعودية في اليمن وقضايا حقوق الإنسان.

المصدر: رويترز

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