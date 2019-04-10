تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتوجيه رسائل جديدة وبلغة أوضح لمن يسعون لإخضاع تركيا عبر إقامة "ممر إرهابي" على حدودها الجنوبية مع سوريا.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء بمناسبة الذكرى الـ174 لتأسيس جهاز الأمن التركي في العاصمة أنقرة: "أظهرنا لمن يعتقدون أنهم سيخضعوننا عبر الممر الإرهابي الذي يسعون لإقامته على طول حدودنا جنوبا أن ذلك مستحيل عبر الخطوات التي اتخذناها".

وأضاف أردوغان: "سنبعث برسائل جديدة وبلغة يفهمها من يصرون على اتباع السيناريوهات نفسها رغم ذلك".

واعتبر أردوغان أن "الهجمات الأخيرة على الأذان والعلم التركي وحدود البلاد واقتصادها، غايتها زعزعة الأسس التي بنيت على استقلال ومستقبل البلاد، وهدمها إذا أمكن".

وشدد الرئيس التركي على أن من يرغبون بالإيقاع بين أبناء الشعب، لم يتركوا فتنة أو حيلة إلا ولجأوا إليها لتحقيق ذلك، مضيفا: "ورغم أنهم حاولوا القيام بانقلاب إلا أنهم فشلوا في ذلك".

وتعهدت السلطات التركية مرارا بأنها لن تسمح بإقامة ما تصفه بالحزام الإرهابي على حدودها الجنوبية المتاخمة لشمال سوريا، في إشارة إلى عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية الناشطة في هذه الأراضي والتي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا تابعا لـ"حزب العمال الكردستاني".

المصدر: الأناضول + وكالات