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أنباء عن غرق قارب مهاجرين في طريقه من تركيا إلى اليونان على متنه 30 فلسطينيا

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أنباء عن غرق قارب مهاجرين في طريقه من تركيا إلى اليونان على متنه 30 فلسطينيا
AFP OZAN KOSE
أرشيف - حرس السواحل التركي يقومون بدوريات في بحر إيجه بين الساحل التركي وجزيرة ليسبوس اليونانية
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وردت في وسائل الإعلام أنباء غير مؤكدة عن غرق قارب مهاجرين يقل 30 فلسطينيا من قطاع غزة اليوم الأربعاء في طريقه من تركيا إلى اليونان.

ونقلت بعض وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية عن الشرطة التركية قولها، إن القارب المنكوب أطلق قبل غرقه نداء استغاثة عاجلة، وتوجهت فرق الإنقاذ التركية واليونانية إلى موقع الحادث، وتم نقل جثث الضحايا إلى نقطة عبور نحو أوروبا باتجاه اليونان.

من جانبها، أشارت مجموعة "خلية الإنقاذ والمتابعة" الخاصة بمساعدة وإنقاذ المهاجرين، ومقرها في اسطنبول، على حسابها في "فيسبوك" إلى غياب أي معلومات مؤكدة حول الحادث، وعدم وجود أي تأكيدات بهذا الشأن من خفر السواحل اليوناني أو التركي على حد سواء.

المصدر: RT + وكالات

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