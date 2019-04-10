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ليبيا.. انفجار سيارة مفخخة جنوب غرب مدينة بنغازي

أخبار العالم العربي

ليبيا.. انفجار سيارة مفخخة جنوب غرب مدينة بنغازي
بنغازي الليبية
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ذكرت مصادر محلية من مدينة بنغازي الليبية، أن سيارة انفجرت قرب بوابة القوارشة جنوب غرب المدينة، ما أودى بحياة أشخاص كانوا يستقلونها.

وتضاربت الأنباء حول الحادثة، حيث أفادت مصادر بأن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة، فيما أكد شهود عيان أن السيارة كانت تحمل متفجرات من مخلفات الحرب للتخلص منها، وكان يستقلها 3 عسكريين قتلوا في الانفجار.

وأوضح أحد الشهود أن السيارة كانت في طريقها للتخلص من مخلفات الحرب، إلا أنها تعرضت لحادث سير ما تسبب في انفجار المتفجرات التي تحملها.

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