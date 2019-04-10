الحشد الشعبي: أحبطنا هجوما لـ"داعش" جنوب بغداد

أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقية عن "إحباطها هجوما إرهابيا" مساء أمس الثلاثاء، كان يستهدف ناحية "جرف النصر" (جرف الصخر سابقا) جنوب العاصمة بغداد.

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وذكر بيان للحشد اليوم الأربعاء، أن: "عناصر بتنظيم داعش الإرهابي تسللوا في ساعة متأخرة إلى ناحية جرف النصر من جهة الفرات قرب منطقة عبد ويس، لكن اللواء 47 في الحشد الشعبي كشف العملية وتمت معالجتهم بالأسلحة الخفيفة ما اضطرهم إلى الهروب".

وأضاف: "أثناء قيام قوة من اللواء 47 بعملية تفتيش عقب الحادثة انفجرت عبوة ناسفة مستهدفة مقاتلي الحشد، لكن دون وقوع خسائر بشرية بالأرواح"، مبينا أن "قوات الحشد الشعبي ترابط من أجل إحباط أي مخطط إرهابي يستهدف ناحية جرف النصر وبقية المناطق القريبة منها".



المصدر: RT