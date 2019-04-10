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حفتر يرسل آمر كتيبة لمقابلة "الجدة" في طرابلس!

أخبار العالم العربي

حفتر يرسل آمر كتيبة لمقابلة
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نشرت وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة المتمركزة في شرق البلاد، مشاهد لاجتماع آمر اللواء 73 مشاة التابع للجيش بسيدة، قيل إنها ظهرت في مقطع فيديو سابقا تطالب بمعاشاتها.

وأبلغ الضابط الميداني السيدة بأن القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر أمر بتسلميها مستحقاتها المتأخرة، في مشهد يبدو أن الهدف منه استمالة سكان المنطقة الغربية من البلاد، في ضوء الحرب المشتعلة على أرض الميدان حول طرابلس، إضافة إلى حرب أخرى معنوية ملتهبة في وسائل الإعلام وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحاول كل طرف بمختلف السبل الحط من قدر خصمه، والإعلاء بالمقابل من شأنه.

هذا، ولم تحدد الوكالة مكان هذا اللقاء، ولم تعط أية تفاصيل أخرى مكتفية بما تحدث به هذا الضابط في الشريط المصور.

المصدر: وال+RT

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