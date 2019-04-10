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أ ف ب: سلطات الجزائر تطرد مدير مكتبنا

أخبار العالم العربي

أ ف ب: سلطات الجزائر تطرد مدير مكتبنا
AFP
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 قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن السلطات الجزائرية طردت مدير مكتبها، إيمريك فنسنو، من البلاد التي تشهد احتجاجات مناهضة للحكومة منذ أسابيع.

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وقال فابريس فريس الرئيس التنفيذي للوكالة في بيان يوم الثلاثاء: "هذا القرار الذي اتخذ في عهد رئاسة عبد العزيز بوتفليقة غير مقبول"، وأضاف "في ظل تلك الظروف، من غير الوارد بالنسبة لنا أن نعين على الفور مديرا جديدا لمكتب الجزائر".

وقال محرر في وكالة الأنباء الفرنسية في باريس، إن السلطات الجزائرية رفضت تمديد تأشيرة إيمريك فنسنو، مدير مكتب الوكالة في الجزائر منذ يونيو 2017، وإنه عاد إلى باريس يوم الثلاثاء.

وكانت السلطات الجزائرية قد طردت الصحفي في وكالة "رويترز" طارق عمارة (تونسي) أواخر شهر مارس الماضي بعد تغطيته مظاهرة ضد الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، قال إنها ضمت نحو مليون شخص.

المصدر: رويترز 

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