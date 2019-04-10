 
مباشر
عاجل
الرئيس الإيراني: سيواجه الأمريكيون كارثة في حال تنفيذ قرارهم بشأن الحرس الثوري

شرطة الرياض تلقي القبض على داهس طالب كلية السياحة

أخبار العالم العربي

شرطة الرياض تلقي القبض على داهس طالب كلية السياحة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lp6i

ألقت شرطة الرياض القبض على الشخص الذي قام بدهس طالب في كلية السياحة والفندقة بالرياض، بعدما فر من موقع الحادث أمس الثلاثاء.

إقرأ المزيد
سيارة تدهس طالبا في العاصمة السعودية الرياض وتحاول الفرار من الموقع
بالفيديو.. سيارة تدهس طالبا في الرياض وتحاول الفرار وزملاؤه يلاحقونها

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر مطلعة، أن الشرطة تقوم حاليا بالتحقيق مع الجاني.

وكان مقطع فيديو تناقلته منصات التواصل الاجتماعي قد أظهر إقدام سائق سيارة بصدم طالب أمام كلية السياحة والفندقة وفراره من المكان، ونقلت فرق الهلال الأحمر الطالب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد شهود عيان أن الطالب المصاب حاول قبل الحادث تهدئة سائق السيارة الذي أصيب بحالة هستيرية عقب تأخره في الخروج من موقف السيارات، واصطدم بعدد من المركبات ليقوم لاحقا بصدم الطالب خلال محاولة فراره من الموقع.

المصدر: "عكاظ" 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بومبيو: سنفرض عقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات "سو-35" الروسية