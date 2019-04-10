شرطة الرياض تلقي القبض على داهس طالب كلية السياحة

ألقت شرطة الرياض القبض على الشخص الذي قام بدهس طالب في كلية السياحة والفندقة بالرياض، بعدما فر من موقع الحادث أمس الثلاثاء.

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ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر مطلعة، أن الشرطة تقوم حاليا بالتحقيق مع الجاني.

وكان مقطع فيديو تناقلته منصات التواصل الاجتماعي قد أظهر إقدام سائق سيارة بصدم طالب أمام كلية السياحة والفندقة وفراره من المكان، ونقلت فرق الهلال الأحمر الطالب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد شهود عيان أن الطالب المصاب حاول قبل الحادث تهدئة سائق السيارة الذي أصيب بحالة هستيرية عقب تأخره في الخروج من موقف السيارات، واصطدم بعدد من المركبات ليقوم لاحقا بصدم الطالب خلال محاولة فراره من الموقع.

المصدر: "عكاظ"