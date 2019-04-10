بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يزور واشنطن، آخر تطورات الوضع في ليبيا، والتهديد الذي تمثله جماعة "الإخوان المسلمون".

وقال البيت الأبيض إن الرئيسين بحثا كذلك الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول مياه نهر النيل، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالتفاوض واحترام القانون الدولي لحل هذه القضايا.

وأوضح البيان أن إدارة ترامب تعمل مع مصر لمكافحة الإرهاب ووقف انتشار الإرهاب الراديكالي، من خلال التدريبات العسكرية المشتركة والتزود بالمعدات لدعم جهود مكافحة الإرهاب، مؤكدا مواصلتها تعزيز العلاقة الاستراتيجية من خلال التعاون الأمني ​​وبذل جهود أمنية أوسع.

هذا وسبب سد "النهضة" لتخزين مياه نهر النيل، الذي بدأت إثيوبيا في بنائه قبل 8 أعوام، خلافات بين القاهرة وأديس أبابا، نظرا لانعكاساته على حصة مصر من مياه هذا النهر.

المصدر: وكالات