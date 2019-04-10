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الرياض تكشف عن عقد اجتماع عربي-أمريكي بمشاركة قطرية للتحضير لإطلاق "الناتو العربي"

أخبار العالم العربي

الرياض تكشف عن عقد اجتماع عربي-أمريكي بمشاركة قطرية للتحضير لإطلاق
Reuters
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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كشفت الرياض استضافتها، الاثنين الماضي، اجتماعا عربيا-أمريكيا شاركت فيه قطر، في إطار التحضير لإطلاق "تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي"، المعروف إعلاميا باسم "الناتو العربي".

وذكرت وكالة "واس" أن الاجتماع عقد "بمشاركة رفيعة المستوى من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية".

وأوضحت أن الاجتماع "يعد خطوة مهمة ضمن خطوات إطلاق هذا التحالف، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

يذكر أن التحالف يعد أحد مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض، في مايو 2017.

المصدر: واس

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