تداول ناشطون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر مركبة تقوم بدهس شخص في العاصمة السعودية الرياض ومن ثم تحاول الفرار، فيما سعت مجموعة أفراد للحاق بها وتصوير اللوحة.

وأوضحت صحيفة "سبق" السعودية أن تاريخ تصوير المقطع لم يحدد بعد، إلا أن مغردين أكدوا أنه حدث خلال الساعات الماضية بالكلية التقنية في الرياض.

والفيديو أظهر سيارة كبيرة الحجم من نوع "فورد" تسير بسرعة لتصدم طالبا وتلوذ بالفرار، بعد سقوطه جانبا على الرصيف، فيما حاولت مجموعة أشخاص كانوا في المكان اللحاق بالمركبة وتصوير لائحة رقمها.

وأثار مقطع الفيديو حالة من الجدل الواسع بين المعلقين، الذين تداولوا الشريط بشكل مكثف على موقع "تويتر".

وتفاعل مغردون سعوديون على موقع تويتر مع الحادث، إذ سرعان ما دشنوا وشمًا باسم "#دهس_طالب_في_كلية_التقنية".

#كلية_التقنية

السالفه ومافيها صدم موتري وموتر ثاني علشانا مسكرين عليه وجو العيال بيوقفونه وصدم محمد والخمدلله محمد حالته كويسه وانا حاليا عنده في المستشفى بسكم تاليف pic.twitter.com/nOWNHj7t7Q — صالح عتيق 📸 (@saleh_ateeq) 9 апреля 2019 г.

كما تداولت صفحات الناشطين مقطعا آخر يوثق قيام رجال الإسعاف بمساعدة المصاب، فيما علق موثقه بالقول إن الحادثة وقعت بالمواقف المخصصة للطلاب بالكلية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + مواقع التواصل الاجتماعي