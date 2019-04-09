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عريقات: الإسرائيليون صوتوا ضد حل الدولتين

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عريقات: الإسرائيليون صوتوا ضد حل الدولتين
Reuters MOHAMAD TOROKMAN
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات
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اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن الإسرائيليين صوتوا لصالح الحفاظ على الوضع القائم فيما يخص التسوية الشرق أوسطية.

وكتب عريقات في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، تعليقا على نتائج استطلاعات رأي الناخبين بعد إغلاق مراكز الاقتراع في إسرائيل: "من الاستطلاع الأولي هناك فقط حوالي 18 مقعدا من الـ 120 يؤيدون مبدأ الدولتين على حدود 1967".

واعتبر عريقات أن الإسرائيليين صوتوا "للمحافظة على الوضع القائم، لقد صوتوا على عدم  إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، صوتوا للتفرقة العنصرية والأبرتهايد".

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وتشير نتائج الاستطلاعات التي نشرت في أعقاب انتهاء التصويت في الانتخابات الإسرائيلية إلى تقدم تحالف "الأزرق والأبيض" بقيادة بيني غانتس وحزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو.

ويعتبر نتنياهو وغانتس السياسيين الأوفر حظا لتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل.

المصدر: RT

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