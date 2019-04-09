عريقات: الإسرائيليون صوتوا ضد حل الدولتين

اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن الإسرائيليين صوتوا لصالح الحفاظ على الوضع القائم فيما يخص التسوية الشرق أوسطية.

وكتب عريقات في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، تعليقا على نتائج استطلاعات رأي الناخبين بعد إغلاق مراكز الاقتراع في إسرائيل: "من الاستطلاع الأولي هناك فقط حوالي 18 مقعدا من الـ 120 يؤيدون مبدأ الدولتين على حدود 1967".

الدكتور صائب عريقات :لقد صوت الناخب الاسرائيلي للمحافظة على الوضع القائم ، لقد صوتوا على عدم إنهاء الاحتلال الاسرائيلي ، صوت الناخب الاسرائيلي للتفرقة العنصرية والابرثايد . من الاستطلاع الأولي هناك فقط حوالي ١٨ مقعد من ال ١٢٠ يؤيدون مبدأ الدولتين على حدود ١٩٦٧. — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) April 9, 2019

واعتبر عريقات أن الإسرائيليين صوتوا "للمحافظة على الوضع القائم، لقد صوتوا على عدم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، صوتوا للتفرقة العنصرية والأبرتهايد".

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وتشير نتائج الاستطلاعات التي نشرت في أعقاب انتهاء التصويت في الانتخابات الإسرائيلية إلى تقدم تحالف "الأزرق والأبيض" بقيادة بيني غانتس وحزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو.

ويعتبر نتنياهو وغانتس السياسيين الأوفر حظا لتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل.

المصدر: RT