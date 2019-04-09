 
مباشر

بومبيو: الولايات المتحدة تسعى لأن يشكل الأوروبيون الجزء الأكبر من القوات الغربية التي ستبقى في سوريا

أخبار العالم العربي

بومبيو: الولايات المتحدة تسعى لأن يشكل الأوروبيون الجزء الأكبر من القوات الغربية التي ستبقى في سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lp50

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تسعى إلى أن يشكل الأوروبيون الجزء الأكبر في القوات الغربية التي ستبقى في سوريا.

وخلال مشاركته في جلسة استماع بلجنة مجلس الشيوخ الأمريكي لميزانية العام 2020، اليوم الثلاثاء، تلقى بومبيو سؤالا من السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، حول ما إذا كان من المخطط له أن تكون الأغلبية في القوات الغربية المتبقية للعسكريين الأوروبيين، ليرد وزير الخارجية بالقول: "أكيد، هذا هو بالضبط ما نناقشه في الوقت الراهن".

يتبع...

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا.. كتل نيابية ترفض واحتجاجات شعبية حاشدة بالجزائر