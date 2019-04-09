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عبد المهدي يحذر من عواقب القرار الأمريكي حول الحرس الثوري

أخبار العالم العربي

عبد المهدي يحذر من عواقب القرار الأمريكي حول الحرس الثوري
Reuters Thaier Al-Sudani
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
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حذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من أن قرار الولايات المتحدة تصنيف الحرس الثوري الإيراني تنظيما إرهابيا قد تكون له عواقب سلبية على العراق والمنطقة.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، إن العراق حاول منع هذا القرار، مضيفا أن بلده  سيبذل قصارى جهده لتحقيق الهدوء في المنطقة نظرا لاحتفاظه بعلاقات طيبة مع كل من طهران وواشنطن.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس الاثنين عن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، ما يعتبر أمرا غير مسبوق، إذ أن هذه هي المرة الأولى لإدراج واشنطن فصيل من القوات المسلحة الحكومية لدولة أجنبية على قائمة الإرهاب.

وحذرت إيران الولايات المتحدة من عواقب هذه الخطوة، وفي ردها على واشنطن اعتبرت الإدارة الأمريكية "داعمة للإرهاب" وصنفت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) المسؤولة عن العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، كتنظيم إرهابي.

المصدر: رويترز

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