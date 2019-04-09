رئيس "طلائع الحرية": تعيين بن صالح لن يأتي بالتهدئة في الجزائر

انتقد رئيس الوزراء الجزائري السابق، زعيم حزب "طلائع الحرية" الجزائري المعارض، علي بن فليس، تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة.

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وقال بن فليس، اليوم الثلاثاء، إن تطبيق المادة 102 (حول شغور منصب رئاسة الدولة) بوحدها يذهب في اتجاه حماية بقايا النظام الذي رفضه الشعب جملة وتفصيلا.

وبحسب السياسي المعارض فإن تنصيب بن صالح رئيس دولة بالنيابة يعني "إبعاد تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور" (اللتين تنصان على أن "الشعب مصدر كل سلطة" وأن "السلطة التأسيسية ملك للشعب")، كما وعدت به قيادة الجيش في بيانات رسمية.

واعتبر بن فليس أن تطبيق المادة 102 "لن يأتي بالتهدئة في الظرف الاستثنائي الحالي" وأنه "لا يقرب البلد من الحل للأزمة بل يبعده أكثر وبشكل خطير"، مضيفا أن "الثورة الديمقراطية السلمية في الجزائر" مستمرة.

ويتوقع أن يتولى بن صالح رئاسة الدولة خلال فترة لا تتعدى 90 يوما، على أن تعقد في الجزائر خلال هذه الفترة الانتخابات الرئاسية، دون أن يتمكن بن صالح من الترشح فيها.

يشار إلى أن معظم المعارضة الجزائرية ونشطاء الحركات الشبابية رفضوا تعيين بن صالح الذي اعتبروه "رجلا لنظام بوتفليقة" وممثلا للطبقة السياسية القديمة غير القادرة على تنفيذ إصلاحات ديمقراطية.

وكان الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، قد أعلن استقالته يوم 2 أبريل، قبيل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة، بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية والضغوط السياسية المتصاعدة.

ودعت أحزاب المعارضة والحركات الشبابية إلى إجراء مظاهرات حاشدة عبر البلاد يوم الجمعة 12 أبريل القادم، للمطالبة باستقالة "الباءات الثلاث" وهم الرئيس المؤقت على بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري طيب بلعيز، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وغيرهم من قادة البلاد.

المصدر: تاس + وسائل إعلام جزائرية