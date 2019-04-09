"الجيش الوطني الليبي": "داعش" يدعم إرهابيي طرابلس

قال المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" أحمد المسماري، إن حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فايز السراج في طرابلس، "تتعاون مع الجماعات الإرهابية".

إقرأ المزيد

وفي موجز صحفي يومي، قال المتحدث باسم الجيش التابع للمشير خليفة حفتر إن "السراج سيجد نفسه خارج الدائرة السياسية وسيجني نتائج تأييده الأعمى للإرهابيين"، على حد قوله.

وبحسب المسماري، فقد بدأ تنظيم داعش بتقديم دعم كبير للإرهابيين في طرابلس، مضيفا أن الهجوم الأخير الذي شنه "داعش" في بلدة الفقهاء وسط الصحراء الليبية، جاء ضمن هذا الدعم.

وأشار المتحدث باسم قوات حفتر إلى أن الجيش الليبي استولى على عدد كبير من المركبات والدبابات والذخيرة من "الإرهابيين" في منطقة عين الزارة في طرابلس.

ويوم الخميس الماضي، أمر قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، قواته بالبدء في الهجوم على طرابلس بهدف "تحريرها من قبضة الجماعات والميليشيات الإرهابيين".

وأوردت وسائل إعلام أن قوات حفتر التي تدعم "الحكومة المؤقتة الليبية" في طبرق (شرق) ضد حكومة "الوفاق" (المعترف بها دوليا) بسطت سيطرتها على مدينتي غريان وصرمان جنوب العاصمة. فيما أعلنت القوات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، يوم 7 أبريل، عن بدء عملية "بركان الغضب" ضد قوات حفتر.

واتهم السراج قائد "الجيش الوطني الليبي" بمحاولة الانقلاب على الحكومة الشرعية، معلنا أن القوات الحكومية ستلاحق المسلحين التابعين لحفتر بكل قوة.

المصدر: RT