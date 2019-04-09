 
مباشر
عاجل
المسماري: قوات الجيش أحرزت تقدما في منطقة عين زارة بطرابلس وصادرنا أسلحة نوعية هناك

عباس في يوم الانتخابات الإسرائيلية: أيدينا ممدودة للسلام وصفقة القرن مرفوضة مهما كانت

أخبار العالم العربي

عباس في يوم الانتخابات الإسرائيلية: أيدينا ممدودة للسلام وصفقة القرن مرفوضة مهما كانت
Reuters MOHAMAD TOROKMAN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lp45

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه يتابع سير الانتخابات في إسرائيل، مؤكدا أن أيدي الفلسطينيين ممدودة للسلام لكنهم لن يفرطوا بحقوقهم.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية عن الرئيس عباس قوله: "نحن نتابع كل شيء يحدث في العالم، وبالذات ما يجري عند جيراننا، وكل ما نأمله أن يسيروا في الطريق الصحيح للوصول إلى السلام".

وأضاف عباس: "ليفهموا أن السلام مصلحة لنا ولهم وللعالم أجمع، وبالتالي ليأتوا الى طاولة المفاوضات، وأيدينا دائماً ممدودة للمفاوضات ولكن لن نفرط بحقوقنا".

إقرأ المزيد
الانتخابات الإسرائيلية
نتنياهو يحذر من "صفقة مع العرب" وغانتس يعد بـ"فجر جديد"

وبشأن ما يسمى بـ "صفقة القرن"، أكد عباس أن فلسطين ترفضها لأنها "تتجاوز حقوقنا التي شرعتها لنا الشرعية الدولية".

وأضاف: "إذا قبلوا بالسير حسب الشرعية الدولية فأيدينا ستبقى ممدودة من أجل الوصول إلى السلام، وإذا لم يرغبوا فنحن هنا باقون، نحن هنا صامدون، نحن هنا نطالب بحقنا حتى نحصل عليه إن شاء الله في أقرب وقت ممكن".

وجاء هذا التصريح أثناء حضور الرئيس الفلسطيني مراسم افتتاح قسم علاج أمراض الدم والأورام في المستشفى الاستشاري العربي، في رام الله، اليوم الثلاثاء.

المصدر: وفا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لا يعرفون الخوف.. صيادون في مواجهة الأفاعي الأكثر فتكا في العالم