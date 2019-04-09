التقى نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين "حسم 2019" في ثاني يوم من زيارته للناحية العسكرية الثانية بوهران غرب البلاد.

وجاء في كلمة توجيهية ألقاها رئيس الأركان، اليوم الثلاثاء، أن النتائج المحققة من خلال هذا التمرين "تستحق كل التشجيع وكل التقدير لكافة المشاركين في هذا الجهد".

وأكد أن "التطور الفعلي والتحسن الحقيقي للمستوى، يستلزمان إيلاء أهمية قصوى، لتحضير وإجراء التمارين الاختبارية مختلفة المستويات والخطط".

وأكد حرصه على الشروع في تحضير هذه التمارين الاختبارية مع مطلع كل سنة تدريبية، وعلى أن تفرز في نهاية المطاف "قدرة عالية في مجال وضع الخطط التكتيكية والعملياتية الصائبة، المتماشية مع موضوع التمرين الاختباري المختار، وقدرة فائقة وفعالة أيضا في مجال التنفيذ الفردي والجماعي لهذه الخطط بما يحقق النجاح الأوفى للأهداف المرسومة لكل تمرين".

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وأكد قايد صالح أن الجيش الوطني سيواصل "بذل قصارى الجهود الكفيلة بالترقية المستمرة والتطوير المتواصل والدفع بكافة مكوناته المختلفة، إلى ما ينسجم ويتسق تماما مع حق الشعب الجزائري الشرعي في الاطمئنان الكامل على حاضر بلاده ومستقبلها".

وتجدر الإشارة إلى أن التمرين "حسم 2019" شاركت فيه وحدات فرعية من الفرقة الثامنة مدرعة، واللواء 36 مشاة آلية واللواء 38 مشاة ميكانيكية، فضلا عن وحدات جوية من طائرات ومروحيات الإسناد الناري.

ويهدف التمرين إلى "رفع القدرات القتالية والتعاون بين مختلف الأركانات، فضلا عن تدريب القيادات والأركانات على التحضير والتخطيط وقيادة العمليات في مواجهة التهديدات المحتملة"، حسب بيان للجيش الجزائري.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية