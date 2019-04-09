سيطرت كتائب القسام الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على طائرة استطلاع مسيرة من نوع "كواد كابتر" تابعة للجيش الإسرائيلي خلال تحليقها شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن قوة تابعة لـ "حماة الثغور" استولت على الطائرة خلال تحليقها مقابل البرج الأحمر شرق رفح جنوب القطاع بعد إطلاق النار عليها.

ونُقلت الطائرة إلى مكان مجهول، فيما قامت القوات الإسرائيلية بإرسال طائرات أخرى للمكان.

المصدر: وكالة معا، RT