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مراسلنا: لا صحة لتصريحات منقولة عن الناطق باسم الجيش السوداني حول فض اعتصام الخرطوم

أخبار العالم العربي

مراسلنا: لا صحة لتصريحات منقولة عن الناطق باسم الجيش السوداني حول فض اعتصام الخرطوم
ajel.sa
عسكريون سودانيون وسط متظاهرين في اعتصام الخرطوم
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قال مراسلنا إنه لا صحة لتصريحات منقولة عن الناطق باسم الجيش السوداني، اللواء أحمد الشامي، بشأن فض الاعتصام في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأوضخ المراسل أن الناطق باسم القوات المسلحة الوطنية تحدث في برنامج تلفزيوني بثته قناة فضائية سودانية، عن نية الجيش فض المظاهرات التي تشهدها العاصمة، بينما تداولت وسائل إعلام عدة الخبر على أن اعتصام الخرطوم قد تم فضه فعلا.

المصدر: RT

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