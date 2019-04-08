استنكرت قطر إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عزمه ضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل حال فوزه في الانتخابات القادمة.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن "دولة قطر تعرب عن رفضها التام لتصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي.. حول ضم مناطق من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها".

واعتبرت الخارجية القطرية أن "تصريحات نتنياهو تمثل تعديا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وتحديا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وحثت قطر عبر البيان "المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته وإلزام حكومة الاحتلال بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما جددت الحكومة القطرية "موقفها الثابت من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما يضمن إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

وأعلن نتنياهو مؤخرا خلال تصريحات صحفية أنه سيتخذ إجراءات لضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل حال فوزه في الانتخابات العامة يوم 9 أبريل، مشددا على رفضه القاطع لإخلاء حتى شخص واحد من المستوطنات الإسرائيلية في هذه المنطقة أو الجولان المحتل أو القدس الشرقية، الأراضي التي احتلتها القوات الإسرائيلية نتيجة حرب 1967.

المصدر: RT