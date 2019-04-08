أعرب رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني خلال لقاء رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة عن تقديره للموقف الأردني تجاه القدس.

وأشار لاريجاني خلال اللقاء الذي عقد في الدوحة اليوم الاثنين على هامش الدورة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي إلى أن "الخلافات بين الأقطار الإسلامية تستثمرها دولة الاحتلال ومعها تتراجع أولوية القضية الفلسطينية"، حسبما نقل عنه موقع "خبرني" الأردني.

ورحب لاريجاني بمقترح الطراونة الذي تقدم به عقب توليه رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، بشأن عقد اجتماع لرؤساء برلمانات دول جوار العراق في بغداد.

من جانبه، قال الطراونة: "إننا في الأردن نقف بثبات خلف جلالة الملك عبد الله الثاني الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وسنواصل دورنا في الدفاع عن القضية الفلسطينية حتى ينال الأشقاء الفلسطينيون حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف الطراونة: "من واجبنا كبرلمانيين في دولنا العربية والإسلامية مواصلة التنسيق والتشاور دعما لقضايانا المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي يتوجب أن تتقدم على كل الأولويات، وأن نتجاوز معها الخلافات، فلا يتقدم على القدس ملف ولا يتوجب ذلك، فهي أرض مقدسة تشكل عقيدة ووجدانا لكل العرب والمسلمين ولا يمكن السكوت عن ممارسات المحتل بحقها وحق أهلها المرابطين".

وأشار إلى أن المجموعة البرلمانية العربية تقدمت بمقترح بند طارئ لانتزاع قرار من الاتحاد البرلماني الدولي يدين الانتهاكات الإسرائيلية ويعترف بحقوق الشعب الفلسطيني ويرفض قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

المصدر: موقع "خبرني"