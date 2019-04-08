السلطات السعودية تكشف تفاصيل عملية القطيف وتستعرض نتائجها (بالصور)

أكدت رئاسة أمن الدولة السعودية مقتل مطلوبين اثنين أمس الأحد جراء هجوم حاولت تنفيذه مجموعة مسلحين على نقطة تفتيش في محافظة القطيف.

وقال المتحدث الأمني برئاسة أمن الدولة، في بيان صدر عنه اليوم الاثنين، إن قواتها تمكنت "من خلال متابعة جهاتها المختصة للأنشطة الإرهابية بمحافظة القطيف، وتعقب العناصر المرتبطة بها.. فجر يوم الأحد... في عملية استباقية بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية من رصد أربعة عناصر من المطلوبين أمنيا، وهم يستقلون سيارة من نوع تاهو باتجاه طريق أبو حدرية، لتنفيذ عمل إرهابي أشارت المعلومات إلى أنهم أتموا التجهيز له".

وأضاف البيان: "وحينما قامت الجهات الأمنية باعتراضهم ومطالبتهم بتسليم أنفسهم بادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن فتم التعامل معهم وفق ما يتطلبه الموقف والرد عليهم بالمثل مما أدى لإعطاب المركبة التي كانوا يستقلونها، فلجأوا إلى محطة وقود بالقرب من الموقع وألقوا قنبلة يدوية تسببت في حدوث حريق جزئي بالمحطة، وذلك بهدف استغلال الحالة في الهروب من قبضة رجال الأمن، وقاموا بالاستيلاء على صهريج تحت تهديد السلاح، والذي تم... إعطابه على مسافة كيلومترين اثنين من محطة أخرى".

وأوضح المسؤول أن العملية أسفرت عن مقتل كل من المطلوب، ماجد علي عبد الرحيم الفرج، والمطلوب، محمود أحمد علي آل زرع، "والقبض على المطلوبين الآخرين واللذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن هويتيهما في الوقت الراهن".

أولاً: مقتل كل من المطلوب / ماجد علي عبدالرحيم الفرج، هوية وطنية رقم (1024360263) أحد المطلوبين على قائمة الـ (9) المعلن عنهم بتاريخ 29 / 1 / 1438هـ، والمطلوب / محمود أحمد علي آل زرع، هوية وطنية رقم (1054136393).#واسpic.twitter.com/bG58A4tlLE — واس (@spagov) 8 апреля 2019 г.

وأشار إلى أن "جميع المشار إليهم هم من أرباب السوابق وممن ارتبطوا بعدد من القضايا الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية بمحافظة القطيف، والتي تمثلت في إطلاق النار على المواطنين والمقيمين ورجال أمن، ومهاجمة وتخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة، والقيام بجرائم السرقة والسطو المسلح والاختطاف والاغتصاب وترويج وتهريب المخدرات".

وأضاف أن الحادث أدى إلى "إصابة امرأة من الجنسية البحرينية أثناء توقفها مع عائلتها في محطة الوقود، وإصابة سائق الصهريج وهو من الجنسية الباكستانية، واثنين من رجال الأمن وهم يتلقون حاليا العلاج اللازم، كما تم خلال العملية ضبط أسلحة وذخائر داخل سيارة المهاجمين.

5 - عدد (2) قنبلة شديدة الانفجار.

6 - عدد (1) قنبلة صوتية.

7 - عدد (1) هوية بحرينية مزورة تحمل صورة المطلوب / ماجد علي الفرج.

8 - مبلغ مالي وقدره (66178) ريالاً.

9 - عدد (126) طلقة رشاش حية.

10 - عدد (15) طلقة مسدس 9 ملم.#واسpic.twitter.com/KYGKopUYRw — واس (@spagov) 8 апреля 2019 г.

وأفادت مصادر سعودية غير رسمية أمس الأحد بمقتل مطلوبين اثنين جراء هجوم نفذه 4 أشخاص واستهدف نقطة أبو حدرية للتفتيش في محافظة القطيف شرق المملكة، مشيرة إلى أنهم حاولوا تجاوز النقطة الأمنية في طريقهم للفرار خارج البلاد.

المصدر: واس + وكالات