مواطنون فلسطينيون في البلدة القديمة بالقدس يطردون نائب إسرائيلي متطرف استفزهم

تناقلت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو لفلسطينيين يتصدون للنائب اليميني أورن حزان في البلدة القديمة بالقدس بعد أن حمل علم إسرائيل وبدأ الصراخ بعبارات استفزازية.

وبدأ الاشتباك بعد وصول حزان إلى طريق الواد برفقة مستوطنين يحملون أعلاما إسرائيلية، إذ اعترضهم فلسطينيون وحاولوا طردهم من المنطقة، فوقعت مشادات كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي، نجح الشبان على إثرها بطرد حزان من المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو العضو المتطرف حزان يقول للشبان: "ليس لكم أرض هنا. هذه أرض إسرائيل وليس فيها دولة أخرى غير إسرائيل".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي