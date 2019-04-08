أدانت الحكومة السورية بشدة قرار الولايات المتحدة إدراج الحرس الثوري الإيراني في القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، معتبرة الإجراء اعتداء سافرا على سيادة إيران في مصلحة إسرائيل.

وقالت الخارجية السورية، في بيان صدر عنها على لسان مصدر رسمي نقلته وكالة "سانا": "تدين الجمهورية العربية السورية بشدة قرار الإدارة الأمريكية ضد الحرس الثوري الإيراني والذى يمثل اعتداء سافرا على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف المصدر: "إن هذه الخطوة اللامسؤولة للإدارة الأمريكية تأتي في سياق الحرب غير المعلنة التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران وتعتبر خدمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الاستعماري الغربي في الهيمنة على المنطقة الأمر الذي يجعل من الإدارة الأمريكية الحالية الإدارة الأكثر صهيونية في تاريخ الولايات المتحدة".

وختم المصدر بالقول: "إن الإجراء الأمريكي هو وسام شرف واعتراف بالدور الريادي للحرس الثوري الإيراني في الدفاع عن سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقرارها الوطني المستقل وكذلك دوره المهم في محور المقاومة والممانعة ضد نزعات الهيمنة والغطرسة الأمريكية وفي مواجهة العدوان التوسعي الصهيوني ضد دول المنطقة وشعوبها".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، أن الولايات المتحدة ستدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمتها لـ"المنظمات الإرهابية" في سابقة هي الأولى لتصنيف واشنطن قوة حكومية أجنبية إرهابية.

واتهم الرئيس الأمريكي في بيان الحرس الثوري "بالمشاركة في الأنشطة الإرهابية وتمويلها وتمريرها بشكل نشط كأداة لسياسة السلطات الإيرانية".

وعلى مدار العامين الماضيين نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة واسعة من الغارات على الأراضي السورية قالت إنها استهدفت مواقع للقوات الإيرانية في البلاد لا سيما الحرس الثوري الإيراني الذي اعتبرت أنه يسعى لاستخدام سوريا كموطئ قدم لشن هجمات على إسرائيل.

واعتبر بعض المتابعين في هذا السياق أن قرار ترامب الذي أعلن عنه اليوم يهدف لشرعنة الضربات الإسرائيلية على سوريا.

المصدر: سانا + وكالات