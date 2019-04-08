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التحالف الدولي: لن نعيق خروج النازحين من الركبان

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التحالف الدولي: لن نعيق خروج النازحين من الركبان
AFP HO / Syrian Arab Red Cross (SARC)
مخيم الركبان (صورة من الأرشيف)
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أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أنه لن يمنع النازحين السوريين من مغادرة مخيم الركبان على الحدود مع الأردن.

وأكد متحدث باسم التحالف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية استعداد التحالف لدعم مبادرات الأمم المتحدة الرامية إلى تخفيف معاناة الناس وتحسين الظروف المعيشية لسكان مخيم الركبان.

وأضاف: "بما في ذلك نحن مستعدون لدعم خروج آمن وطوعي للسكان في حال قرروا ذلك. ونحن لن نمنعهم من الخروج".

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وأعرب المتحدث باسم التحالف عن أمله في الحفاظ على منطقة خفض التصعيد حول التنف، مشيرا إلى أنها أقيمت باتفاق مع روسيا.

يذكر أن روسيا دعت مرارا إلى إجلاء السكان من مخيم الركبان الذي يستضيف أكثر من 40 ألف نازح سوري، بينما تصر الولايات المتحدة على إرسال مزيد من قوافل المساعدات إلى المخيم.

المصدر: نوفوستي

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