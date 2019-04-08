روسيا: من الصعب الاتفاق مع الولايات المتحدة حول سوريا بعد قرار ترامب بشأن الجولان

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي المعني بشؤون سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أنه من الصعب التوصل إلى أي اتفاقات حول سوريا مع الولايات المتحدة بعد قرارها بشأن الجولان المحتل.

وقال لافرينتييف، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول تداعيات اعتراف الولايات المتحدة بالجولان السوري أرضا إسرائيلية: "من الصعب التحدث مع الأمريكيين بعد هذا القرار الذي ينتقده الكثيرون في جميع أنحاء العالم، ومن الصعب التوصل إلى أي اتفاقات معهم. كيف سيفسرون الآن مفهوم وحدة الأراضي السورية؟".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن حكومة الولايات المتحدة أكدت سابقا تمسكها بمبدأ وحدة أراضي سوريا، متسائلا: "لكن هل سيقدم الأمريكيون الآن على الالتزام بمثل هذا الموقف؟".

وشدد مبعوث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى سوريا، على أن القرار الأمريكي حول الجولان لا يغير حقيقة تبعيته إلى سوريا، موضحا: "الاعتراف أحادي الجانب من قبل أي دولة لا يغير أي شيء هنا، لأن القانون الدولي هو العامل الساري هنا".

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 25 مارس الماضي، في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مرسوم ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وذلك في إجراء يتناقض مع جميع القرارات الدولية حول هذه القضية ولقي رفضا وانتقادات من قبل الأمم المتحدة والجامعة العربية والعالم العربي، بما في ذلك دول الخليج، وحتى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وخارجها.

وتحتل إسرائيل منذ حرب يونيو 1967 حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بينما لا يزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

وتعتبر الهضبة التي كانت قبل ذلك جزءا من محافظة القنيطرة السورية، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل منها.

وفي ديسمبر 1981 تبنى البرلمان الإسرائيلي قانونا أعلن سيادة إسرائيل على هضبة الجولان، لكن مجلس الأمن الدولي رفض هذا القرار، وكذلك أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم شرعية احتلال الهضبة داعية إلى إعادتها لسوريا.

المصدر: نوفوستي + وكالات