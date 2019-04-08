وسائل إعلام: إيطاليا لا تنظر في سحب قواتها من ليبيا

لا تنظر سلطات إيطاليا حاليا في سحب قواتها من ليبيا حيث يتموضع نحو 400 جندي إيطالي في مدينة مصراتة غرب البلاد، حسبما أفاد التلفزيون المحلي، نقلا عن مصادر في الحكومة الإيطالية.

وتقع مصراتة تحت سيطرة قوات مناهضة لـ"الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وتشكل العمود الفقري للقوات التي تدافع عن العاصمة الليبية طرابلس من جنود حفتر.

وسابقا في أبريل، وردت تقارير عن خطط روما لسحب قواتها من ليبيا لاعتبارات أمنية، وذلك على خلفية أنباء تناقلتها وسائل إعلام أوروبية، حول عدم وجود موقف واحد بين دول الاتحاد الأوروبي من الأحداث في ليبيا. وجاء في بعض التقارير الإعلامية أن فرنسا تقدم دعما غير معلن لحفتر، الذي تعتمد عليه الحكومة المؤقتة الليبية في شرق البلاد، فيما تؤيد إيطاليا حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) ومقرها طرابلس.

المصدر: إنترفاكس