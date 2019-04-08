البحرين ترحب بقرار ترامب حول الحرس الثوري الإيراني

رحبت وزارة الخارجية البحرينية بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج الحرس الثوي الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وأكدت الخارجية البحرينية في بيان لها، اليوم الاثنين، على "أهمية هذه الخطوة في التصدي للدور الخطير الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني كعنصر عدم استقرار وعامل توتر وأداة لنشر العنف والإرهاب في الشرق الأوسط وفي العالم بأسره".

وزارة خارجية مملكة #البحرين ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابيةhttps://t.co/pFfRYPZvqhpic.twitter.com/IoYPTmmH23 — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) April 8, 2019

وجددت الخارجية تقديرها للجهود الأمريكية في "مواجهة أنشطة إيران العدائية وممارساتها الإرهابية وتدخلاتها السلبية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة".

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وأضافت أنها تتطلع إلى "تحرك فاعل وحازم" من قبل المجتمع الدولي لإجبار طهران على "الكف عن دعم التنظيمات والميليشيات الإرهابية واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتوقف الفوري عن كل ما يزعزع الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي"، حسبما جاء في البيان.

المصدر: وكالة أنباء البحرين